Ender toma las riendas y le da un ultimátum fulminante a Feyza

Ender ha entrado en el despacho de Feyza con una advertencia que la ha dejado boquiabierta. "La próxima vez que quieras mentir, no uses a tu hijo", le ha dicho de manera tajante.

Con estas palabras, Ender ha dejado claro que no va a tolerar manipulaciones ni juegos sucios por parte de Feyza.

La mujer, lejos de quedarse callada ante sus palabras, se ha mostrado firme y le ha dicho que no permitirá que la trate de esa manera, haciéndole saber que no puede intimidarla.

Por su parte, zanjando el tema, Ender le ha asegurado que no le importa su vida privada, pero no tolerará ningún tipo de negocio turbio dentro de la empresa, refiriéndose a su acercamiento con Çağatay, un tema que está en boca de todos y que no está dispuesta a dejar pasar por alto.