Ender le cuenta a Yildiz que Halit le quitó sus acciones... ¿está el empresario a punto de arruinarse?

Ender estaba disfrutando de una cena con amigas cuando vislumbra la oportunidad de contarle a su nueva amiga como su marido la obligó a dar sus acciones. Cuando la hermana de Caner se acerca a la mesa, Yildiz no tarda en invitarle a sentarse con ellos.

En ese momento, Ender cuenta como Halit mandó a unos matones a su casa y la amenazaron con hacerle daño su hermano si no cedía las acciones... ¡Yildiz no se lo puede creer! El empresario, que no quiere quedar mal delante de su mujer, afirma que le pagará el dinero que cuestan esas acciones; algo que no convence a Ender.

“El futuro de la empresa está en juego”, afirma Halit para intentar justificarse y, después, abandona la mesa. Ender le confiesa entonces a Yildiz que la mitad de las acciones de la empresa las controla ahora un inversor... ¡malas noticias!

La madre de Halit Can, sorprendida por la situación, le pregunta a Ender por la situación económica de su marido... ¿acaso está a punto de arruinarse? La hermana de Caner lo niega, pero afirma que tal vez esté teniendo problemas económicos. ¿Qué ocurriría si se arruina?