Ender cae en la trampa y protagoniza una fuerte discusión con Kaya… ¡Por culpa de Şahika!

Ender ha perdido el disco duro con el que trabaja en la empresa y enseguida ha ido a preguntarles a Kaya y a su cuñada si lo han visto. La hermana de Caner no es tonta y se huele que Şahika puede estar detrás por eso la acusa indirectamente.

Como no podía ser de otra manera, Şahika ha aprovechado la ocasión para hacerse la víctima y Kaya se ha puesto de su parte. Le ha pedido a su mujer que se relaje y lo busque, pero Ender está convencida de que esto es otro jueguecito de su cuñada.

Poco tiempo después y con la situación más calmada, Kaya va a ver a Ender y le pregunta cómo está. Ella decide dejar de lado el tema para no discutir, pero cuando su marido va a la caja fuerte… ¡Encuentra allí el disco duro que ha perdido Ender!

“Yo no lo he metido ahí”, le recalca su mujer cuando lo ve. Kaya le recuerda que sólo ellos dos conocen la clave de la caja fuerte, por eso comienza a pensar mal de ella: “Quizás lo has hecho para que me enfadara con mi hermana”.

En realidad, lo que Şahika ha hecho es comprar a la asistenta que tienen en casa y ésta fue la que le dio la combinación de la caja fuerte después de escuchar una conversación entre el matrimonio. ¿Conseguirá Ender desmontar el juego de Şahika?