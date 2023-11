Şahika, impactada al descubrir que Ender y Kaya están enamorados… ¿intentará separarles?

El amor entre Ender y Kaya ha vuelto a resurgir y los dos han decidido darse una nueva oportunidad como pareja. Su hijo se ha sorprendido con la noticia, pero está muy feliz por ellos y el abogado ha querido oficializar su matrimonio con Ender regalándole un anillo de compromiso en su cena en familia.

Cuando han vuelto a casa, Şahika les estaba esperando y Kaya le ha dado la noticia: “No nos vamos a separar”. La cara de su hermana ha cambiado por completo, sobre todo cuando ve el anillo en la mano de Ender.

“Has intentado deshacerte de mí de muchas maneras, pero es imposible”, le echa en cara la hermana de Caner a Şahika. Kaya intenta mediar entre ellas y advierte seriamente a su hermana. “Ender es mi esposa, es la mujer que amo y desde ahora quiero que seas amable”.

Şahika no entiende que su hermano sólo sea duro con ella, pero le promete que no interferirá en su matrimonio. ¡Aunque eso no se lo cree ni ella! ¿Intentará separar a Ender y Kaya o acabará aceptando su amor y teniendo una buena relación con ellos?