Çağatay y Hasan Ali se reencuentran gracias a Yildiz: "Cuando una persona está dolida, no deja de querer"

Yildiz y Asuman está muy agradecidas con Hasan Ali por haberse posicionado a su favor en el conflicto con su exmujer. A la joven Yilmaz le preocupaba tener problemas con Çağatay por culpa de Feride, pero empresario ha sacado la cara por ella y parece que nadie se ha creído sus acusaciones.

Para agradecérselo, como Yildiz sabe que su vecino y su padre no se hablan, con la ayuda de su madre. ha organizado una cena en su casa para que Hasan Ali y Çağatay se reencuentren y puedan arreglar sus problemas.

Antes de dejarle que entre en su casa, Yildiz le advierte a Çağatay que lo que ha hecho ha sido sin mala intención y le pide que no se enfade. Cuando el joven pasa al salón y ve a su padre se queda de piedra y las Yilmaz se marchan para dejarles hablar a solas.

“Te echo de menos, hijo”, le dice Hasan Ali a Çağatay mientras intenta un acercamiento con él. El vecino de Yildiz no parece creerse las palabras de su padre y le recuerda que lo abandonó cuando tan sólo era un niño. El empresario no está de acuerdo con eso y le recalca que era Feride la que no le dejaba verlo y malmetía en su contra.

Después de una conversación llena de reproches, Hasan Ali le pide a su hijo que acorten las distancias y que intente quererlo un poco. Çağatay reconoce que, a pesar de su enfado, no ha dejado de quererlo. ¡Parece que el joven está dispuesto a recuperar poco a poco la relación con su padre! ¿Cómo reaccionará Feride cuando se entere?