¡Asuman apuñala al padre de Yildiz para defenderse!... ¿Estará muerto?

El padre de Yildiz salió de la cárcel después de más de veinte años encerrado por asesinato. Lo primero que hizo al ser libre fue buscar a Asuman para amenazarla de muerte tanto a ella como a Zeynep, por ser hija del amante que la adivina tuvo.

Asuman le suplicó que no le hiciese nada ni a ella ni a sus hijas y le ofreció dinero a cambio de que desapareciese de su vida. Aunque no parecía del todo convencido, Mustafa aceptó la oferta y le dio dos días de margen para que vendiese la casa y le diese el dinero. ¡Pero Asuman todavía no lo ha conseguido!

Mustafa ha vuelto a presentarse en su casa exigiendo lo que le prometió. Al padre de Yildiz le extraña que Asuman haya podido comprarse una casa así y, rebuscando sus cosas descubre… ¡Una foto de la boda de Yildiz!

“Dijiste que pasaba penurias. Aquí nadie parece pobre”, dice Mustafa al verla. El padre de Yildiz consigue sonsacarle a Asuman el nombre de su yerno y… ¡Y piensa ir en su búsqueda! ¡Está dispuesto a todo por localizar a su hija!

Al ver que no va a ser capaz de detener a Mustafa, Asuman coge un cuchillo de la cocina y… ¡se lo clava! ¡Y el padre de Yildiz cae desplomado al suelo! ¿Estará muerto? ¿Qué hará Asuman ahora? ¿Le contará a Yildiz lo que ha pasado?