Alihan le deja claro a Zeynep que siempre luchará por ella: "No he dejado ni un segundo de quererte"

Ender le confesó a Alihan su duro pasado, después de que éste insinuase que se había dedicado su vida a romper familias. A pesar del arrepentimiento instantáneo del empresario, la madre de Erim se ofendió y… ¡Se fue de casa!

Alihan, muy arrepentido por sus palabras, se presentó en casa de Caner y volvió a disculparse con su mujer por lo que había pasado. Justo cuando le estaba pidiendo que volviese a casa… ¡Zeynep apareció detrás suya y lo escuchó todo! ¿No se trataba de un matrimonio de conveniencia? ¡La joven Yilmaz no entendía nada!

Al día siguiente en la oficina, Alihan entra al despacho de Zeynep para tratar de explicarle lo que ha pasado. ¡Pero ella no quiere escucharlo! “No me importan los líos que tengas con tu mujer”, le dice recalca enfadada.

“No interpretes mal lo que has visto”, le responde Alihan. La joven Yilmaz tiene claro que los actos dicen más que las palabras y ayer dejó claro que le importaba su mujer. Además, le asegura que, aunque rompiese con ella, no volvería a darle una oportunidad. ¡Pero Alihan tiene claro que no piensa rendirse! ¿Volverán a estar juntos algún día?