Avance del próximo capítulo de 'Pecado Original': Alihan le pide a su mujer que vuelva a casa y Zeynep lo escucha todo

Alihan y Zeynep llevan varias semanas en las que los reproches entre ellos son la única muestra de afecto que se tienen. Desde que el empresario se casó con Ender, rompiéndole el corazón a su novia, el joven no ha parado de decirle que su matrimonio era un mero trámite. ¡Todo para terminar con Halit!

No obstante, Zeynep no para de tener que ser testigo de muestras de "cariño" por parte de Ender a Alihan, y gestos que le hacen dudar sobre si su matrimonio es de verdad o no.

En el próximo episodio veremos como Alihan, tras una fuerte pelea con Ender donde ella abandona su casa, va a buscarla al piso de su hermano Caner para disculparse. El joven le pedirá que vuelva a casa y se lamentará por haberla ofendido... ¡Sin darse cuenta de que Zeynep lo estará escuchando todo! ¡Su exnovia se queda muy dolida!

¿Es este un nuevo golpe para la joven? ¿Cómo reaccionará? ¿Dejará Alihan de hacerle daño en algún momento?