Avance del próximo capítulo de ‘Pecado Original’: Yildiz quiere hablar con Halit para comunicarle una importante decisión, ¿qué será?

Las personas pertenecientes a la élite de Estambul han acudido a la circuncisión de Halit Can, el hijo del empresario Argun y Yildiz. La joven Yilmaz no puede esconder su satisfacción al soplar las velas de la tarta... ¡todo ha salido como ella esperaba! Y no solo eso, podemos ver como Halit está cada vez más encariñado de su nuevo hijo.

Sin embargo, alrededor de la tierna escena el ambiente es demasiado tenso. Sahika parece estar celosa de Yildiz al ser la protagonista en la que ella, ahora, considera su propia casa. Y Ender no le quita los ojos de encima al bebé, temiendo que su enemiga tenga un as en la manga.

Después de unos cuantos aplausos, Yildiz le comunica a su marido que le tiene que comunicar una decisión muy importante relacionado con el bebé... ¿Qué será?