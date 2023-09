Ender, ¿celosa del acercamiento entre Kaya y Leyla?

Yildiz ha organizado una fiesta de circuncisión para su hijo en la mansión Argun y no ha dudado en invitar a su nueva amiga Ender. A todos les ha sorprendido la nueva relación que hay entre estas dos mujeres, pero ellas no creen que tenga que darle ninguna explicación a nadie.

Kaya y Leyla también han asistido a la fiesta y no se han separado prácticamente en ningún momento. Después de observarlos un buen rato disimuladamente, Ender le pregunta a su hermano si ocurre algo entre ellos, aunque éste le dice que no.

“Te lo advierto por última vez: no metas a esa chica en nuestras vidas”, le recalca Ender a su hermano. Ella no termina de fiarse de Leyla y está convencida de que está ocultando algo. ¡Y no va desencaminada, la verdad! “Hay algo raro en esa chica, estoy segura”, sentencia ella. ¿Conseguirá averiguar qué es lo que oculta?

Caner intenta hacerle ver a su hermana que Leyla es buena chica, pero ella no da su brazo a torcer. Quizás el hecho de que esté tan cercana a su exnovio le moleste todavía más. ¿Sentirá todavía algo por Kaya?