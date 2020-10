Las duras palabras de Enver sobre Sirin que marcan un antes y un después en su relación con Hatice

Hatice y Enver escuchan de parte de Jale novedades sobre el donante de médula de Bahar. Lo que debería ser una buena noticia se convierte en terrible al saber que el trasplante está en manos de Sirin: sólo ella puede salvar la vida de su hermana.

Hatice teme una conducta suicida de Sirin y cree que no deben obligarla a donar si no quiere. En cambio, Enver no se cree la enfermedad mental de su hija y asegura que ayudar a Bahar es su deber.

Estos dos puntos de vista tan diferentes provocan una tensa discusión de terribles consecuencias. La relación entre Enver y Hatice parece estar a punto de romperse… para siempre.