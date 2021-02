La despedida más amarga para Bahar: “Perdóname, querida Yeliz”

Bahar se enfrenta a uno de los momentos más duros de su vida: decir adiós a su gran amiga Yeliz. Desde que se enteró de su muerte, siente un dolor inmenso y se culpa de lo que ocurrió.

Delante de su tumba, Bahar llora amargamente. Aún no puede creerse lo que ha sucedido. No entiende cómo ha podido pasar. Ceyda, Hatice y Enver, que la ven por primera vez desde aquella fatídica noche, no pueden hacer nada por consolarla.

Bahar ha conseguido salir de su casa-refugio a pesar de las amenazas de Sarp. Cuando él ha intentado prohibir que se fuera con Arif, ella ha respondido con contundencia.