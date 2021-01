Bahar ha reflexionado mucho tras lo vivido en las últimas horas. El extraño secuestro de Nisan y Doruk ha hecho que reordene sus prioridades. Y descubrir que Sarp tiene otra familia, a pesar del duro golpe que supone, también lo siente como una liberación.

“Estoy aliviada”, confiesa a Ceyda y Yeliz. Bahar está feliz por el hecho de que Sarp no muriera. Así, sus hijos pueden contar con un padre. Sin embargo, tiene claro que no dejará que sus problemas les afecten. No pondrá en riesgo a Nisan ni a Doruk.

Todo lo vivido le sirve a Bahar para reaccionar y tomar de nuevo las riendas de su vida, y en ella ya no hay espacio para Sarp: “Hemos terminado para siempre”.