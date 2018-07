Leo regresa al pasado para salvar a Culebra

MEJORES MOMENTOS - TE QUIERO

La muerte de Culebra ha dejado a la familia Castillo destrozada, Mario no puede asimilar enterrar a su hijo, Sandra no cree que ha perdido a su amor para siempre, Lucía se siente mal por decirle que no quería que fuera su hermano de mentira y Leo se siente responsable por no haber parado el tiempo pero él tiene la última palabra.