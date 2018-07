Las tomas falsas

Te hemos ido mostrando el making of de cada capítulo de Los Protegidos, pero para nuestro final de temporada tenemos un making of muy especial. Las mejores tomas falsas de la serie, cuando Carlitos y Lucía no pueden contener la risa, Culebra no para de gritar por los calambre de Chispitas o Rosa Ruano se golpea con el decorado de su propia casa. ¿Te ha gustado?