¿Habrás sido el ganador del tercer guion de 'La Catedral del Mar' firmado por los actores? ¡Descúbrelo!

CONCURSO CERRADO

Con el test que hemos preparado sobre el tercer capítulo de 'La Catedral del Mar', hemos descubierto cuál de los participantes es el que más sabe sobre la serie. Este guion firmado por los actores y una edición especial del libro firmada por Ildefonso Falcones, ya tiene ganador. ¿Habrás sido tú? ¡Descúbrelo aquí! Pero, si no has sido el ganador no tienes de que preocuparte, cada semana tendrás disponible un nuevo concurso con el que hacerte con el premio. ¡Te esperamos!