¿Habrás sido el ganador del séptimo guion de 'La Catedral del Mar'? ¡Descúbrelo!

CONCURSO CERRADO

Los actores de 'La Catedral del Mar' han firmado el séptimo guion de la serie para que uno de vosotros se lo lleve. Participando en nuestro concurso y demostrando que lo sabíais todo sobre 'Venganza', uno de vosotros se ha alzado como ganador. ¿A qué estás esperando para descubrirlo? Si no has sido el ganador no te desesperes, todavía podrás participar en el último concurso para llevarte el octavo guion firmado por el elenco. ¡Te esperamos!