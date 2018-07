Los Lannister intentan capturar a la pequeña de los Stark, Arya

En el Muro, Jon Nieve se entera que su padre ya no es la Mano del Reino y que su vida corre peligro. Éste demuestra una vez más que es un valiente soldado y protege a su comandante del ataque de un muerto viviente. Al día siguiente, lo queman en presencia de los demás guardias de la noche y a la vez son conscientes, por primera vez, de que no están solos y que el peligro no sólo sigue vivo sino que además es una grave amenaza.

Daenerys Targaryen decide que unas mujeres capturadas por lo Dothraki sean ahora de su propiedad. Esta decisión hace que Khal Drogo se enfrente a uno de sus hombres de mayor confianza. La pelea se salda con un cadáver y una profunda herida en el pecho de Khal Drogo. Una de las mujeres secuestradas se ofrece a curarlo y Daenerys convence a su esposo para que se deje.