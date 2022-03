El tenso enfrentamiento entre Han y Safiye: "Ya interferiste suficiente en mi vida una vez, no te atrevas a hacerlo de nuevo"

Safiye tiene algo que decirle a su hermano y sabe que no le gustará. Muy prudente se acerca a él, sin saber qué reacción tendrá Han al conocer sus intenciones.

Ceylan, la ex novia de Han, ha llamado preguntando por él y Safiye ha estado hablando con ella. Su hermano, muy desconcertado, espera que no le haya dado ninguna información sobre él. “No me concierne, que le vaya muy bien”, dice tajante.

Pero al ver la insistencia de su hermana, empieza a ponerse muy serio. Safiye le anima a tomar un café con ella para desahogarse, lo que desata la ira de Han. “Erais buenos amigos”, intenta excusarse.

Han no se puede creer que su hermana esté intentado buscar “otra mujer” para él, pero ella no lo decía con esas intenciones. “Ya interferiste suficiente en mi vida una vez, no te atrevas a hacerlo de nuevo”, deja claro Han muy enfadado.

¿Qué intenciones tiene Ceylan?, ¿Por qué quiere volver a la vida de Han?