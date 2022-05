“Tengo muchas náuseas”: ¿Gülben, embarazada?

Gülben cada vez tiene el estómago más revuelto y piensa que puede estar enferma. Entonces, la madre de Esat empieza a sospechar que algo le puede estar pasando a su nuera y no es precisamente que esté enferma: “Gülben, creo que estás embarazada”.

Gülben, sin poder creer lo que su suegra acaba de decirle, se queda muy sorprendida y empieza a dudar de si podría ser cierto que está esperando a un bebé.

Aconsejada por su suegra, Gülben decide ir a una farmacia a comprar un test de embarazo para salir de dudas.

“Creo que todavía es mejor no decirle nada a Esat. Podría no estarlo y no quiero que se ilusione”

¿Será verdad que Gülben va a tener un bebé?, ¿Su gran y esperado sueño está más cerca de hacerse realidad?