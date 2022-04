Gülben entierra al fantasma de su madre: “Voy a curar las heridas que me hiciste”

Acompañada por la madre de Esat, Gülben ha ido al cementerio para tener una charla con el fantasma de su madre.



Le explica que hoy han hablado de ella en terapia: “¿te han pitado los oídos?”. Para la joven, lo más duro de todo este proceso es tener que revivir la infancia que había conseguido enterrar.



Ahora, Gülben ha conseguido ser feliz. Se rodea de gente que la quiere y se siente valorada, pero “esa espina sigue clavada”. Su madre le hizo mucho daño y eso nunca lo podrá olvidar, pero trata de continuar con su vida.



Todo ese daño le ha servido para construir la persona que es hoy y gracia a él, ha conseguido armarse de valor para enfrentarse al padre de Esat.



“Ojalá pudiera hacerlo contigo”, le ha dicho Gülben al fantasma de su madre, y es que, a pesar de estar muerta, sigue siendo su peor temor. La madre de Esat, no ha podido contener las lágrimas al ver a la joven plantarle cara a su madre.



“Voy a curar las heridas que me hiciste”, Gülben le cuenta sus intenciones a su madre. A pesar de todo el dolor, se casará y será una buena madre. Conseguirá superar todos sus traumas y, por fin, podrá olvidarse de todo el dolor que le hizo sentir.



¿Será capaz de superar todo el daño que le hizo su madre?