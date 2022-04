Esat le demuestra a Gülben lo enamorado que está de ella: “Esperaré hasta que estés preparada”

Gülben no puede estar más feliz. La cena ha sido todo un éxito y la joven le confiesa a Esat que siempre había soñado con reuniones familiares así y que espera que la próxima cena sea con su padre, pero el joven cambia radicalmente de tema.

Esat no quiere ni mencionar a su padre ya que sigue enfadado con él por no haber acudido a su boda y por no aceptar su matrimonio con Gülben.

Entonces, Esat le pregunta a Gülben que, si no tiene sueño, pero ella le dice que no está cansada para evitar tener compartir la cama con él.

Aunque la joven va mejorando y está intentando acercarse a su marido, todavía no es capaz de dormir a su lado.

Esat se apresura a decirle que no tema, que no tiene ninguna prisa en dormir con ella demostrándole, así, el gran amor que siente por su mujer: “Esperaré hasta que estés preparada”.

¿Conseguirá algún día Gülben superar sus miedos?