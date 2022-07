Avance de 'Infiel': Bahar y Melih descubren el sexo de su bebé y Aras por fin se reencuentra con su madre

Tras pasar unos meses complicados en los que temimos por la vida de Bahar y de su bebé, parece que todo va bien y a la futura mamá y a Melih les queda cada vez menos para ver la carita de su bebé.

La pareja organiza una fiesta para descubrir con sus familiares y amigos el sexo de su bebé. ¿Será niño o niña?

La pareja sujeta un globo con interrogaciones y al pincharlo, descubrimos que…¡es una niña!

Por otro lado, Asya y Aras no están pasando por su mejor momento. Continuamente tienen problemas porque Ali no acepta su relación y Volkan no para de interponerse y manipular a su hijo para intentar que dejen de estar juntos. ¿Dejarán su relación para siempre?

Además, Aras volverá a encontrase con su madre después de 30 años creyendo que había muerto. ¡No te pierdas el domingo, un nuevo capítulo de ‘Infiel’ en Antena 3 y adelántate ya a la emisión en ATRESplayerPREMIUM!