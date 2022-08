Avance de 'Infiel': Asya se queda en Tekirdağ dispuesta a luchar contra todo y contra todos

Asya llega a la boda de Nil y Selçuk y anuncia que no se marchará a Londres, aunque Aras sí que se ha ido.

Todos se quedan muy sorprendidos y Volkan no puede ocultar su felicidad de que su ex no se haya ido.

La doctora quiere vengarse de todos los que le han hecho daño tanto a ella como a su hijo, los cuáles además han impedido siempre que consiga esa felicidad que tanto desea.

En el próximo capítulo veremos cómo Asya comienza a llevar a cabo su venganza y cómo contará con la ayuda de su amiga Derya para llevarlo a cabo.

Por otro lado, Gönül se presenta a la presidencia de la asociación, pero lo que no contaba es que le iba a salir una dura competidora: Asya.

Además, la doctora comenzará su venganza contra una de las personas que más le ha hecho la vida imposible: Derin. ¿Hasta dónde estará dispuesta a llegar para que pague por todo el daño que le ha hecho?

