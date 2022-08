Gönül estalla tras enterarse de la encerrona de Asya a Derin: “No puedo ayudarte, búscate la vida”

Derin está haciendo todo lo posible por no caer en la trampa de Asya, pero no lo está consiguiendo. La joven sabe cuáles son sus intenciones. Sin embargo, no puede evitar sentirse celosa por el acercamiento de su marido a esa mujer.

La esposa de Volkan ha intentado jugar al mismo juego que Asya, pero no le ha salido bien. Intentó utilizar a Onur para dar celos a su marido, y se le ha vuelto en su contra.

Derin está ahora a merced de lo que quiera hacer Asya. La doctora la ha chantajeado, y le ha dicho que tiene que conseguir que su madre deje la presidencia del hospital si no quiere que Volkan vea el vídeo en el que la joven se besa con Onur.

Derin no lo está pasando bien, y ha decidido desahogarse con su madre y ser sincera con ella. Gönül todavía cree que todo lo que le está ocurriendo a su hija es cosa de Volkan, pero la joven le ha dicho que la verdadera culpable es Asya.

La joven también le ha confesado a su madre que la doctora tiene cosas contra ella, y si Gönül no deja el hospital, lo utilizará en su contra. La mujer de Haluk no sabe muy bien qué puede tener Asya en contra de su hija…

Derin se lo ha contado todo a su madre. Gönül no podía creérselo, ¿cómo ha podido caer su hija en una trampa así? “Tú serás la que le enseñe ese vídeo a Volkan, y así le quitarás el poder a Asya”, le ha dicho. Ella cree que lo mejor es que su madre dimita y así todo acabará pronto.

Gönül sabe que el chantaje de Asya no va a acabar solo con su dimisión. Mientras, Derin le ha pedido ayuda, pero ella le ha dicho que no puede hacerlo. “Si te dedicas a actuar por tu cuenta, eso es lo que toca”, ha sentenciado. ¿Qué va a hacer ahora la joven? ¿Cambiará Gönül de idea?