Asya le planta cara a Gönül tras descubrir que fue ella la que intentó arruinar su carrera profesional

Asya está convencida de que alguien le ha tendido una trampa para acabar para siempre con su carrera como médico. Ha sido acusada de cometer una negligencia médica al recetar insulina a un apersona que no lo necesitaba y la familia de la víctima la ha denunciado.

Gracias a las sospechas de Volkan y a la ayuda incondicional de Derya, Asya descubre que los resultados de los análisis fueron manipulados y que quien está detrás de todo eso no es otra persona que…¡Gönül!

Gönül quiere que Asya pague por no ayudar a Haluk cuando a este le dio un infarto que le provocó la muerte.

Sin pensárselo dos veces, la doctora se planta en casa de Gönül para decirle que ya sabe todo lo que ha hecho mostrándole una grabación en la que se acusa directamente a la viuda de Haluk como la única culpable de todo.

Gönül, que parece impasible antes las palabras de Asya, le dice que no le importa y que solo quiere que ella sufra: “Si no pudiste salvar a mi marido, no mereces ser médico”.

Asya le dice que lo único que se merece es ir a la cárcel, aunque si fuera seguro que seguiría sin entender todo lo que ha hecho.