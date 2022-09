Asya le pide a Volkan que si la quiere que se lo demuestre divorciándose de Derin: “No voy a ser la amante de mi ex”

Asya ha dado un paso más en su venganza contra Volkan, Derin y todos los que le han hecho daño.

Tras su beso con Volkan, Asya ha podido retomar la conversación después de que Ali les interrumpiera.

Volkan le promete a Asya que va a divorciarse de Derin, pero le dice que necesita un poco de tiempo para no irse con las manos vacías.

Asya entonces le dice que no ve bien que siga tratando a Derin como si fuera su mujer: “No voy a ser la amante de mi ex”.

“Jamás he amado a nadie como te he amado a ti”, le dice Volkan, pero Asya quiere que se lo demuestre: “Haz que me lo crea”.

El empresario le dice que va a acelerar el proceso de la empresa y Asya, al enterarse de que Gönül está empezado a sospechar, le aconseja que ponga las propiedades a nombre de Ali.

¿Qué hará Volkan a partir de ahora?