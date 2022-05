Asya le dice a Volkan que ella también tiene derecho a volver a enamorarse: “Aras me gusta mucho”

Aras se presenta en casa de Asya y allí la doctora aprovecha la oportunidad para decirle a su exmarido que está cansada que manipule a su hijo y le ponga en contra de Aras.

Por eso motivo, Ali fue a hablar con Aras para advertirle que deje en paz a su madre.

Volkan le dice que Ali está preocupado al igual que él, al no saber quién es en realidad Aras, pero Asya le dice que él no está preocupado si no que es incapaz de aceptarlo: “No soportas el hecho de que yo pueda tener una relación con otra persona”.

“¿No tengo derecho a darle una oportunidad a un hombre cuatro años después de habernos divorciado?”, le dice ella cansada de sus continuos reproches y le pregunta a Volkan si esperaba que mientras él vivía su nueva vida con Derin, ella se quedase sola.

Volkan le dice que no entiende que pueda enamorarse de alguien al que no conoce de nada y se queda helado con la respuesta de Asya: “Aras me gusta mucho”. ¿Tú que sabías de Derin cuando la conociste?”

Volkan le responde diciendo que cometió un grave error con Derin y que está intentando enmendarlo y que también está intentando ahora que Asya cometa un error del que pueda arrepentirse.

“Si la decisión que tomaste crees que fue un error no te da derecho a impedirme vivir mi vida”, le vuelve a repetir a Asya, pero parece que Volkan no está dispuesto a rendirse: “Jamás renunciaré a ti”.