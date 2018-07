'Hispania, la Leyenda' regresa el lunes 11 de junio a las 22:30 h.

TERCERA TEMPORADA | ÚLTIMOS CAPÍTULOS

Comienza la cuenta atrás para poder disfrutar de los tres últimos capítulos de 'Hispania, la Leyenda'. El 11 de junio a las 22:30 podremos ver cómo la historia de Hispania está a punto de cambiar, para siempre. Galba no volverá a Roma sin haber matado a Viriato; "No me marcharé de Hispania sin su cabeza en una bandeja".