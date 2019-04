Helena, 26 años, el amor de Viriato

Pasional y muy sensible

Hija de Teodoro, un rico aristócrata hispano, en ocasiones no sabe si mostrarse como la hija perfecta o hacer caso a lo que le dicta su corazón que difiere mucho de lo que su padre quiere para ella. Pasional y muy sensible, Helena siempre se mueve por lo que siente, aunque a eso le cause continuos enfrentamientos con su padre, al que siempre intenta obedecer y tratar con respeto.

Teodoro quiere que su hija se case con un rico celtíbero, a pesar de que Helena tiene claro con quién quisiera estar… desde que era una niña: Viriato .