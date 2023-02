En el último capítulo de ‘Hermanos’: ¡Sengül se queda en la calle por haber puesto en peligro la vida de Emel!

¡Menudo capítulo lleno de emociones hemos vivido en ‘Hermanos’! La familia Eren ha vivido alegrías, miedos, decepciones y muchas sorpresas en apenas 24 horas. Para no perdernos detalle y entender todo, vamos a empezar por el principio.

La abogada avisó a Orhan de que la familia de Emir había retirado la denuncia y Oğulcan quedaría libre. Los Eren se acercaron a la cárcel para recibir a su primo a la salida. ¡Todos estaban muy contentos porque hubiese terminado la pesadilla! Oğulcan reconoció haberlos echado mucho de menos y no paraba de sonreír al pisar de nuevo la calle… ¡incluso quería besar el suelo!

Por su parte y sin que nadie lo supiese todavía, Emel se estaba yendo con İlknur lejos de Estambul. En una parada que hicieron en la gasolinera, la pequeña Eren descubrió las verdaderas intenciones de la tía de Emir… ¡quería secuestrarla! Muy asustada corrió en busca de ayuda y lo primero que se le ocurrió fue esconderse en un camión lleno de paja que estaba aparcado en la gasolinera. ¡El vehículo arrancó con ella dentro!

La alegría de los Eren por la salida de Oğulcan de la cárcel duró poco. ¡Cuando llegaron a casa descubrieron que Emel había desaparecido! La policía les avisó de que la pequeña se había perdido en el bosque, así que todos se unieron para iniciar una búsqueda, incluida İlknur, a la que avisó Sengül, desconcertada por la situación.

Allí Asiye escuchó a İlknur hablar por teléfono y descubrió que había sido ella la que se había llevado a su hermana y la había perdido. La policía y su familia tuvieron que separarlas porque… ¡Asiye se había abalanzado sobre ella!

Por suerte, Kaan se había desviado del grupo en la búsqueda de Emel por el bosque. ¡El hijo de Akif encontró a la pequeña durmiendo en el suelo! Cuando apareció con ella en brazos, la familia Eren saltó de alegría y le agradeció a Kaan que se hubiese presentado allí y la hubiese llevado hasta ellos sana y salva. ¡Fue un momento precioso!

Cuando la pequeña llegó a casa destapó toda la verdad al preguntarle a su tía por qué la había entregado a İlknur. Aunque al principio intentó negarlo, Sengül acabó confesando toda la verdad. ¡Lo había hecho para salvar a su hijo! Sus justificaciones no conmovieron a nadie y Orhan cogió sus cosas y... ¡la echó de casa! Le dijo que no quería saber nada más de ella y que no podía entender cómo podía tener tanta maldad. ¿Qué hará Sengül ahora?

Por otro lado, Suzan se hartó de las provocaciones de Ayla y Nebahat y les plantó cara en una de las reuniones de madres del colegio que habitualmente hacen. La madre de Berk insinuó a una de las asistentes que vigilase a su marido porque igual se dejaba seducir por la madre de Harika. Suzan no aguantó más y… ¡le dio una bofetada!

Aunque Oğulcan estaba muy contento por haber salido de la cárcel, al joven le quedaba algo por hacer. Se presentó en el hospital con un ramo de flores para pedirle perdón a… ¡Emir! Sus disculpas sirvieron de poco porque el joven, no solo le contestó de malas maneras, sino que lo amenazó. ¡Le dijo que le haría pagar lo que le había hecho! ¿Qué tendrá pensado hacerle Emir al hermano de Aybike?

¡No te pierdas cómo continua esta historia, lunes y martes a las 22:45 en Antena 3! Y si no puedes esperar… ¡Adelántate al estreno en ATRESplayer PREMIUM!