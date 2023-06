En él último capítulo de ‘Hermanos’: Sengül y Aybike le declaran la guerra a los Eren

Sin ninguna duda, el rencor y la venganza han sido dos de los protagonistas del último capítulo de ‘Hermanos’. La familia Eren nos ha hecho sufrir, pero también nos ha regalado grandes momentos, especialmente relacionados con la venta del colegio.

Primero vimos a Ömer a punto de descubrir el gran secreto de Sevgi, pero, por suerte para ella, no llegó a tiempo. La mujer se presentó a casa de los Eren fingiendo tener problemas de memoria, pero en realidad lo que buscaba era acercarse a Ömer porque… ¡Es su nieto! Por el momento, ni él ni sus hermanas han sospechado que Sevgi oculta algo… ¿Qué pasará cuándo lo descubran?

Aybike se enfrentó a su prima cuando descubrió que había comenzado a trabajar para Gönül. Para ella, que sus primos tengan algún tipo de relación con ella es una traición, por eso decidió echar a Ömer de su casa. Desde que Sevgi vive en el gallinero, el joven ha estado pasando las noches en casa de Sengül, pero a partir de ahora Aybike no le permitirá que siga siendo así. ¡No se está esforzando en empatizar con ellos!

Después de varias semanas de espera, Orhan y Sengül firmaron los papeles del divorcio. Gönül acompañó a su amigo a la puerta del juzgado para apoyarlo y eso es algo que a su ya exmujer no le hizo ninguna gracia. Sengül le advirtió a Orhan que no se atreviese a acercarse a sus hijos, pero él aseguró que no le permitiría que lo separase de ellos. ¡Parece que la guerra no ha hecho más que comenzar!

En el colegio Ataman, Akif le confirmó a su hijo que ya no le vendería el colegio al padre de Tolga ya que había aparecido un nuevo comprador. Doruk celebró la noticia delante de todos sus compañeros y dejó a Tolga sin palabras. ¡Ya no podría echar a los Eren el colegio! Por una vez, Akif había hecho algo bien. Pero… ¿Quién habrá sido la persona que ha comprado al colegio? ¿Y qué consecuencias tendrá para los alumnos?

Gracias a la venta del colegio, Akif pudo pagar la fianza de Suzan para que saliese de la cárcel. Cuando le devolvieron sus pertenencias, la mujer del empresario se encontró con una carta de… ¡Harika! Tras leerla, Suzan se dio cuenta de que su hija no tenía intenciones de volver y se sintió todavía más decepcionada con ella. ¡De hecho aseguró que sólo tenía un hijo y que era Ömer!

Por último, el rencor de Sengül hacia sus sobrinos la llevó a proponerle al dueño de la inmobiliaria que gestionaba el alquiler de sus casas algo horrible: ¡Que demoliese el gallinero! La madre de Aybike no podía perdonar que Ömer y su hermana no la apoyasen en su guerra con Gönül y por eso decidió darles dónde más le duele. ¿Accederá su casero a derribar el gallinero? ¿Qué pasará cuando los Eren se enteren?

Si quieren saber si los Eren se quedarán en la calle, si Suzan se vengará de Akif o si los alumnos descubrirán al nuevo dueño del Ataman… ¡No te pierdas el próximo capítulo!