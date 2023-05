Aybike se enfada con Asiye tras descubrir que trabaja en el restaurante de Gönül: “No tienes vergüenza”

La familia Eren necesita dinero urgentemente, tanto para comer como para saldar su deuda con la señora Sevgi. Por eso, tanto Asiye como Ömer han buscado trabajos nuevos para realizar cuando no vayan al colegio.

Gönul ha escuchado a Asiye hablar de su complicada situación con su hermano por teléfono y por eso ha decidido ofrecerle trabajo en su restaurante. Aunque la joven es consciente de que eso le puede acarrear problemas con su familia, no está en condiciones de rechazar ningún empleo… ¡Por eso ha aceptado!

Al llegar a casa, Asiye le cuenta a su familia como le ha ido el día, cuando Aybike aparece con comida por la puerta. La hija de Sengül ha querido llevarles a sus primos algo de cena, pero Emel le confirma que ya han comido el pescado que les ha dado la jefa de Asiye, es decir… ¡Gönül!

“¿Eso es verdad? No tienes vergüenza Asiye”, dice Aybike mientras abandona la casa enfadada. Su prima va detrás y le pide que la escuche. Ella intenta explicarle que no está haciendo nada malo y que no puede recriminarle que esté intentando ganar dinero para comer.

“Mi madre no sale de la cama por su culpa, así que tengo todo el derecho a decirte lo que pienso”, le recrimina Aybike cada vez más cabreada. A pesar de los intentos de Asiye porque su prima entre en razón, la discusión termina con las dos muy disgustadas. ¿Acabarán reconciliándose?