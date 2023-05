En el último capítulo de ‘Hermanos’: Descubrimos el gran secreto sobre la señora Sevgi y su relación con los Eren

¡Nos hemos quedado de piedra con el último capítulo de ‘Hermanos’! Hemos vivido momentos románticos, alianzas inesperadas, una seria advertencia y una confesión que promete que lo cambiará todo. ¡Así vamos a repasar lo más destacado para no dejarnos nada atrás!

Primero, vimos como Doruk sorprendió a Asiye con una romántica tarde de compras. Tras haber ganado una apuesta, el hijo de Akif quiso aprovechar la ocasión para regalarle a su novia, todo lo que en circunstancias normales no aceptaría. Los dos se mostraron muy cómplices juntos y acabaron el día… ¡Bailando en la calle con un grupo de música!

La alegría de Asiye no duró mucho, ya que ,al llegar a su casa, su prima se enfrentó a ella tras descubrir que había empezado a trabajar en el restaurante de Gönül. La joven intentó explicarle a Aybike que lo hacía porque necesitaban el dinero y porque no podía decir que no a ningún empleo. ¡Pero a la hija de Sengül no le sirvieron sus justificaciones! ¿Conseguirán arreglar las primas sus diferencias?

A la mañana siguiente, el día no mejoró para los Eren. Tolga se presentó bien temprano en el gallinero y les dio a Ömer y Asiye la gran noticia: ¡Estaba a punto de convertirse en el nuevo dueño del Ataman! Pero lo peor era que, la primera medida que el joven quería tomar era quitarles las becas y echarlos del colegio. ¿Conseguirán los jóvenes hacer entrar a Tolga en razón? ¿O le parará alguien los pies?

Por otro lado, Aybike y su hermano le prepararon una sorpresa a sus padres para tratar de reconciliarlos. Sin embargo, Orhan se presentó en la cita con Gönül… ¡No sabía lo que sus hijos habían planeado! Sengül se volvió loca al verlos juntos y abandonó el picnic disgustada y llena de rabia hacia ellos. Orhan intentó explicarles a sus hijos que su relación con su madre no tenía arreglo, pero a ellos les cuesta aceptar la realidad.

Tras escuchar que Akif tenía pensado invertir el dinero de la venta del colegio en nuevos negocios y no en sacar a su mujer de la cárcel, Ayla y Nebahat decidieron contárselo a Suzan. Las dos amigas visitaron en prisión a la que hace poco tiempo consideraban su enemiga para tenderle una mano. Le propusieron que se uniera a ellas para sacar a la luz todos los trapos sucios de Akif y hacerlo pagar por lo que había hecho. ¿Aceptará?

Pero sin duda, la gran sorpresa del capítulo nos la llevamos con Sevgi. La mujer le confesó a su supuesto vecino que estaba muy contenta de pasar esos días con los Eren, pero que se sentía mal porque les estaba mintiendo… ¡Especialmente a Ömer! Aparentemente, Sevgi tenía problemas de memoria y no sabía ni quién era su familia, pero en realidad… ¡Es la abuela de Ömer! ¿Qué pasará cuando él se entere?

