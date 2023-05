¡Una misteriosa mujer llega a casa de los Eren!: ¿Quién será?

La familia Eren ha acogido a Harika en el gallinero tras la detención de Suzan. Ella no se siente muy a gusto ahí, pero no tiene otro lugar a dónde ir y Ömer le prometió a su madre biológica que no dejaría a su hermana sola.

Justo cuando todos cenan tranquilamente, alguien llama a la puerta… ¡Es una señora mayor que no conocen! Ömer le pregunta si necesita algo y ella entra en el gallinero como si fuese su casa. ¡Nadie está entendiendo nada!

“Me voy solo dos horas y montáis una reunión”, dice la señora. ¿Cómo? ¡La familia Eren está desconcertada! Cuando la mujer llama Cüneyt a Ömer, todos empiezan a sospechar que puede tener problemas de memoria. “Me parece que se ha equivocado de casa”, le dice Asiye. ¡Pero ella dice que vive ahí!

Emel se sienta a su lado y la señora comienza a abrazarla. ¡La mujer parece inofensiva! Cuando Aybike le pregunta su nombre ella le responde: Sevgi. ¡Eso sí que parece ser cierto! Pero… ¿Cómo habrá llegado hasta ahí?

Ömer decide hablar a solas con sus hermanos y llegan a la conclusión de que deben ir a comisaría con ella. ¡Alguien tiene que estar buscándola! ¿Quién será realmente?