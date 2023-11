En el último capítulo de Hermanos: Şevval toma de su propia medicina y Ömer la retiene en el sótano de su casa

El final del último capítulo de Hermanos no ha dejado de piedra. Ömer por fin se quitó la venda de los ojos y decidió vengar la memoria de su abuela. Tolga ideó un nuevo plan para ayudar a Zehra, Asiye y Doruk se reconciliaron y Akif volvió a salirse con la suya. ¡Vamos, que ha habido de todo!

Ahmet estaba a punto de conseguir las pruebas necesarias para sacar a la luz la infidelidad de Akif con Nebahat, pero el marido de Suzan volvió a ser más listo que él. El empresario es muy precavido y ya se había planteado la posibilidad de que su socio hurgase en su teléfono móvil. Por desgracia, el padre de Ömer no descubrió nada y la madre de su hijo seguirá viviendo engañada. ¿Hasta cuando le tomarán el pelo?

Doruk y Asiye no estaban pasando por su mejor momento debido a los celos de ella y a la tensión que se había generado con Yasmin. El hijo de Akif le recalcó a su novia que sólo tenía ojos para ella y le pidió que no fuera injusto con él. Al fin y al cabo, sabía que Asiye no lo estaba pasando bien por estar enfadada con su hermano.

Ömer citó a Süsen en la cafetería para pedirle explicaciones sobre su reciente noviazgo con Sarp. El joven no entendía que su ya exnovia dejase de quererlo de un día para otro y se puso furioso con ella. Süsen se sintió tan atacada que, no sólo decidió no seguir hablando con él, si no que se apoyó de nuevo en Sarp. ¿Volverán a estar juntos Ömer y Süsen algún día?

Después de haber hablado en el colegio, Asiye y Doruk... ¡Por fin hicieron las paces! Para desgracia de Nebahat y Yasmin, la pareja ha conseguido superar esta pequeña crisis y han decido hablar de todo lo que les molesta del otro, además de prometerse sinceridad en todo momento. ¡Cómo nos gusta ver bien a esta pareja!

Tras descubrir que la idea de Akif había fracasado, Tolga urdió un nuevo plan para impedir que Zehra se casase con un hombre que casi le doblaba la edad obligada por su hermano mayor. El joven le pidió ayuda a sus amigos para recoger a Zehra en su casa antes de su boda para que... ¡Fuera él el que se casase con ella!

Ömer aprovechó su visita a casa de los Yilmaz para investigar el sótano en el que su hermana le había dicho que habían tenido retenida a su abuela. Al salir de ese lugar inhumano y tras encontrar un bote de las pastillas que tomaba la señora Sevgi, Ömer se encontró con Sevval de frente y ella le confesó lo que había hecho. Lleno de rabia, el joven decidió vengarse y... ¡La encerró en es sótano!

¿Conseguirá Tolga casarse con Zehra? ¿Ayudará alguien a Sevval a salir del sótano? ¿Descubrirá, por fin, Suzan la infidelidad de su marido? ¡No te pierdas el próximo capítulo de Hermanos para descubrirlo!