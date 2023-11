En el último capítulo de Hermanos: Asiye y Ömer, más distanciados que nunca

Las decepciones, los enfados y las mentiras han protagonizado el último capítulo de Hermanos. El ambiente en el colegio Ataman ha vuelto a tensarse y sus alumnos han tenido que hacer frente a inesperados conflictos.

¿Quién no quiso abrazar a Ömer tras la dura conversación que mantuvo con su padre? Ahmet se posicionó a favor de Sarp tras su pelea con el joven Eren y se echó para atrás en cuanto a las decisiones y los avances que había tenido con el hijo de Suzan. Ömer no pudo soportar estos desprecios y le dijo que no quería saber nada más de él. ¡Ni siquiera estaba dispuesto a seguir trabajando en su club! ¿Será este un punto de no retorno entre ellos?

Por su parte, Oğulcan y Asiye se llevaron una enorme alegría cuando su madre les contó que Orhan volvía a casa. Eso sí, como inquilino y dormiría en la habitación de la joven Eren, así podría contribuir a la economía familiar y estaría más cerca de sus hijos. Para ellos, la vuelta de su padre es un gran avance y todavía mantienen la esperanza de que su familia vuelva a ser lo que un día fue. ¿Se darán Sengül y Orhan una nueva oportunidad?

Aunque fue fruto de una encerrona, Doruk y Yasmin nos regalaron un momentazo bailando flamenco en un restaurante español. Nebahat está empeñada en juntar a su hijo con la hija de Ahmet y está dispuesta a hacer todo lo posible para que Doruk saque a Asiye de la cabeza. ¡Aunque él tiene muy claro lo que quiere y no piensa dejarse manipular por su madre!

Süsen estuvo a punto de contarle a Ömer por qué ha estado tan unida a Sarp últimamente, pero el hijo de Şevval se lo impidió y se inventó que estaban saliendo para que la joven no se metiese en problemas. Así, de paso, fastidiaba al que no aceptaba como hermano. Ömer se fue destrozado del colegio y parece que su relación con Süsen ha terminado… ¿definitivamente?

Al enterarse de que Orhan había vuelto a casa de Sengül, Gönül perdió los papeles y apareció borracha en casa de los Eren. Allí montó un espectáculo y se dedicó a insultar a los padres de Aybike, quién no quisieron hacerle mucho caso al darse cuenta del estado en el que estaban. Finalmente, y para no montar un escándalo en el barrio, Sengül llevó a Gönül en casa y la acostó en su cama. ¿Le agradecerá la madre de Afra el gesto que su enemiga ha tenido con ella?

Asiye cayó en la trampa de Yasmin y quedó en ridículo delante de su profesora y de Ömer al acusar a su compañera de haberse deshecho de sus deberes. El joven Eren se posicionó a favor de la hermana que acaba de conocer, sobre todo después de que Asiye se abalanzase sobre ella al ver que disfrutaba de la situación. ¡Ömer le pidió que se marchase hasta que se tranquilizara!

¿Arreglarán Ömer y Asiye sus diferencias? ¿Intentará Süsen hacer las paces con el joven Eren? ¿Se arrepentirá Ahmet de las últimas decisiones que ha tomado? ¡No te pierdas los próximos capítulos de Hermanos para descubrirlo!