Süsen, aterrada por si hubo algún testigo del accidente: “Puede que acabe entre rejas el resto de mi vida”

Süsen ha acudido muy asustada a la casa de los Atakul, Ömer y Ogülcan han llevado a la joven al lugar en el que sucedió el accidente de Kadir; los primos están en busca de respuestas y no pararán hasta conseguirlo, quieren descubrir quién atropelló a Kadir.

Süsen ha ido a hablar con Kaan... ¡Teme que la descubran! "Los Eren no van a dejarlo pasar... ¡Nos van a pillar!" Por los gritos, Akif ha salido a la calle también y le ha preguntado a la joven que le sucedía. Akif ha intentado tranquilizar a Süsen pero nada conseguía calmar el estado de ansiedad en el que se encontraba la joven. Con calma y aparente tranquilidad Akif le ha pedido que se relajara, ya que no va a permitir que le pase nada. Pero Süsen se arrepiente de no haber dicho la verdad antes, “Kadir invadió nuestro carril, fue por su culpa, ¿por qué no lo dijimos?” grita desesperada.

Akif ha continuado tranquilizándola y le ha advertido que como siga teniendo ataques de pánico y gritando lo que sucedió, acabará entre rejas y no podrán hacer nada para salvarla. "Ya no valen los arrepentimientos, no hay nada que hacer", le ha dicho el padre de los Atakul. "Tienes que mantener la calma, yo te protegeré", le ha dicho él. Süsen se ha ido a descansar a casa y Kaan le ha ofrecido su ayuda: “Llámame si necesitas cualquier cosa”. ¿Conseguirá no revelar nada la joven? ¿O terminará por confesar lo que pasó?