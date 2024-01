Ömer, sin palabras ante la confesión de Sarp: “Süsen solo te quiere a ti. A mí nunca me ha querido”

Ömer y Süsen cada vez se llevan un poco mejor y parece han empezado a romper el hielo tras todos los malentendidos que ha habido entre ellos gracias a la idea de Asiye y sus amigos.

El joven Eren, además, está muy contento desde que su ex le contó que entre ella y Sarp ya no había nada. Sin embargo, el joven Yilmaz no puede reprimir sus celos al ver que cada vez se miran o se sonríen más y le dice a Süsen que si sigue cerca de Ömer y tonteando con él, le acabará contando cómo murió Kadir, su hermano.

Tras sus amenazas, la joven le suplica que no lo haga y hasta le dice que si lo hace…¡está dispuesta, incluso, a quitarse la vida!

En ese momento aparece Ömer y cuando parecía que Sarp le iba a contar la verdad, le acaba diciendo que Süsen le dejó por él porque la obligó: “Nunca fuimos novios. La amenacé con hacerte daño”.

Sarp sigue du discurso diciéndole que la joven nunca le ha querido porque solo le quiere a él. ¿Qué hará ahora Ömer?, ¿Se reconciliarán él y Süsen?