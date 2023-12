La inesperada y sorprendente confesión de Süsen a Ömer: “Sarp no es mi novio”

La tensión entre Ömer y Sarp no deja de crecer. Cada vez que los dos hermanos se cruzan, saltan chispas entre ellos y la mayoría de las veces es por Süsen. ¡Los dos tienen fuertes sentimientos por ella!

“No creas que voy a dejar de meterme contigo. Jamás”, le recalca Sarp a Ömer. El joven Eren comparte la misma idea y, en medio de una nueva discusión, aparece Süsen y les echa en cara que siempre tenga que estar evitando que se peguen.

“¿Por qué no lo dejas en paz? Habíamos quedado en que pararíais”, le reprocha Süsen a Sarp. Ömer le recalca a la joven que no necesita que lo defienda y la joven suelta la bomba: “Sarp no es mi novio”.

El joven Eren se queda impactado con las palabras de su exnovia y ella se inventa que el amor entre Sarp y ella se ha terminado. ¿Descubrirá el joven Eren en algún momento que Süsen y Sarp nunca han estado juntos?