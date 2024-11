Las emotivas palabras de Ömer a Akif el día de su boda: “Nos ha cuidado como si fuera nuestro padre”

Después de muchos intentos de boda fallidos, Ömer y Süsen por fin se han convertido en marido y mujer. Aunque han tenido que esperar a finalizar sus estudios para sacarse, por lo menos lo han hecho rodeados de sus seres queridos.

Ya en la comida, Ömer ha querido tener unas bonitas palabras hacia sus invitados, especialmente hacia su tío Orhan, al que considera un pilar fundamental que ha apoyado a él y a sus hermanos en todo momento. “Nunca hizo diferencias entre nosotros y sus hijos”, ha recalcado.

El joven Eren no ha querido desaprovechar la oportunidad y ha querido tener también unas palabras de agradecimientos hacia alguien que considera fundamental en su vida: Akif. “He dicho que no he tenido padre, peor ha habido alguien en nuestras vidas que nos ha cuidado como si lo fuera”, ha puntualizado.

El empresario no ha podido evitar agachar la cabeza ante las bonitas palabras de Ömer. Aunque sabe que se ha portado bien con los Eren, Akif también ha hecho muchas cosas malas que ellos desconocen. ¿Acabará confesándolas algún día?