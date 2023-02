Emel se escapa al darse cuenta de que İlknur la ha secuestrado: ¿Conseguirá huir?

İlknur había llegado a un acuerdo con Sengül para que su familia retirase la denuncia contra Oğulcan por el accidente de Emir. ¡Debía entregarle a Emel! Desesperada por la situación de su hijo, Sengül aceptó y le entregó a la pequeña entre lágrimas.

Ajena a este retorcido pacto, Emel se subió al coche con Ilknur pensando que sus hermanos irían pronto a buscarla. Pero en mitad del trayecto en coche, a la pequeña le comenzó a extrañar que se alejasen tanto de la ciudad.

En una gasolinera en la que acaban de parar para repostar, Emel va al baño y sin querer escucha a Ilknur hablar por teléfono. “No estoy haciendo nada malo, he cogido a mi hija y me he marchado”, dice la tía de Emir. ¡Emel no puede creerse lo que está escuchando! ¡Esa mujer la ha secuestrado!

“No necesita a sus hermanos, no necesita a nadie más”, continúa Ilknur. ¡Su intención era llevarse lejos a Emel y que nadie la encontrase! La pequeña sale corriendo de la gasolinera sin que nadie la vea con la intención de pedir algún tipo de ayuda.

Lo primero que se le ocurre es… ¡meterse dentro de un camión lleno de paja! Se esconde debajo de la lona que tiene, sin saber a dónde la llevará. ¿A dónde se dirigirá ahora Emel? ¿Cómo hará para regresar con su familia?