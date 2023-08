Doruk, decepcionado con Asiye por no haberle consultado su idea de mudarse de ciudad

A pesar de que Ömer prometió que jamás se volvería a meter en una pelea, cuando descubre que Sarp fue quien atropelló a Emel, las ansias de venganza pueden con él. Tras el encontronazo entre Ömer y Sarp, Asiye decide acudir a casa de los Yilmaz y aceptar la oferta de Sevval: abandonar Estambul.

La idea no es del agrado de Ömer, pero ¡tampoco del agrado de Doruk! Parece ser que al novio de Asiye le ha sentado muy mal que ella no le explicitase sus intenciones de abandonar Estambul. Ella entre lágrimas intenta explicarle a Doruk que lo hace para proteger a Ömer, porque es lo único que tiene. Esta afirmación no le gusta nada su novio.

“¿Es que soy una persona más?” cuestiona Doruk visiblemente enfadado. Doruk, que parece no creer en las relaciones a distancia, advierte a Asiye: lo que está haciendo es renunciar a sus sueños por su hermano.

El novio de Asiye va en busca de su cuñado para contarle toda la verdad... ¡su hermana ha aceptado dinero de Sevval para abandonar Estambul! Ömer no se puede creer nada de lo que está oyendo, ¿qué hará al respecto?