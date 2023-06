Doruk le cuenta a Tolga que no será el dueño del colegio Ataman… ¿Qué pasará ahora?

Al enterarse de que Akif vendía el colegio Ataman, Tolga convenció a su padre para que lo comprase. De hecho, cuando le confirmó que lo haría, el joven se presentó en casa de los Eren para advertirles de que, en cuanto el colegio estuviese a su nombre, les quitaría la beca y los echaría.

Cuando todo parecía perdido para los Eren, un nuevo interesado en el colegio Ataman le ofreció más dinero a Akif por él y se convirtió en el nuevo dueño. ¡Tolga había perdido su oportunidad!

Doruk estaba preocupado por el futuro de su novia en el colegio, pero su padre le ha confirmado que Tolga no será el nuevo dueño y se ha quitado un peso de encima. ¡Y ha aprovechado la ocasión para poner a su compañero de clase en su sitio!

“Tu padre no ha comprado el colegio, lo ha hecho otra persona”, le confirma Doruk a Tolga delante de todos. Al principio, el joven no quiere creerse que lo que le cuenta sea verdad, pero pronto se da cuenta de que no se trata de ningún engaño.

Tolga abandona la clase enfadado y Asiye le agradece a su novio que haya hablado con su padre. ¡Aunque él no ha influido en su decisión! ¿Quién habrá sido la persona que ha comprado el colegio?