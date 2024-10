La desgarradora mentira de Süsen: Ömer, destrozado al creer que hay otro amor en su vida

Incapaz de comprender lo que está pasando, Ömer se ha presentado en casa de Süsen para hablar de nuevo con ella. No entiende por qué, de la nada, ella ha decidido romper todos sus planes juntos. "Mírame y dime que no me quieres, y me iré", le ha dicho roto de dolor.

Süsen, intentando contener las lágrimas, ha decidido hacerse la fuerte, sabiendo que no puede contarle la verdad. "No quiero estar contigo, no podemos casarnos", ha respondido para protegerlo del secreto.

Lo que Ömer no sabe es que Süsen ha descubierto algo que jamás imaginó: su madre, Süreyya, fue responsable de la muerte de Suzan, la madre de Ömer. Esto lo ha cambiado todo para Süsen.

Enfadado, Ömer le ha preguntado por qué hasta ahora no había tenido dudas y, de repente, ya no quiere estar con él. Justo en ese momento, un amigo de Süsen ha salido a la puerta y ha dejado caer que estaba a solas con él en casa, insinuando que estaban juntos.

Destrozado, Ömer se ha marchado tras darle el anillo de compromiso, sin que Süsen pudiera detenerlo. No ha sido capaz de confesarle la verdad. El gran secreto que guarda sobre su madre ha destruido su relación y, en su intento de protegerlo, ha terminado por lastimarlo de la peor manera: haciéndole creer que ya no lo ama.