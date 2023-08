Aybike hace pasar por suya la redacción de Asiye… ¡Y todos se dan cuenta!

Después de la conversación que Asiye mantuvo con su hermano, ha decidido no participar en el concurso que le permitiría estudiar en el extranjero. Por ello, cuando Afra va a la clase a recoger las redacciones, Asiye no entrega nada; pero Aybike, muy contenta, afirma que le ha dado tiempo a escribir algo.

“Ojalá ganes, Aybike” afirma la novia de Doruk con una sonrisa de oreja a oreja. Sin embargo, cuando Afra le echa un ojo a la redacción de la hermana de Ogulcan, afirma que esa redacción es la de Asiye.

Asiye no puede evitar leer lo que ha escrito su prima y comprueba que... ¡es igual a su redacción! Aybike se empieza a poner muy tensa y espeta: “creo que estás confundida”. La hermana de Emel, que ya había rechazado la beca, afirma que no le importa que le haya copiado.

La ex de Berk, llena de rabia, rompe su redacción y abandona la sala diciendo: “lo que me has hecho delante de todos no voy a olvidarlo”.