La amenaza de Ayla a Aybike, si no se aleja de Berk: “En cuanto tenga otra oportunidad, te echaré del colegio”

Que Ömer sacase la cara por Dora en su discusión y posterior ruptura con Emir despertó los celos de Süsen. Eso, sumado a la poca gracia que le hacía a Asiye el acercamiento de Özge a Doruk, desató el caos en clase de gimnasia.

Las chicas comenzaron a lanzarse indirectas y acabaron… ¡Agarrándose de los pelos! La profesora ya les había advertido que si no se comportaban las mandaría al despacho del director. ¡Y así lo hizo!

Todas explican su versión a Ayla y al director, pero a ninguno de los dos le parecen suficientes motivos como para llegar a ese extremo. Finalmente, todas pueden abandonar el despacho menos… ¡Aybike! ¡La madre de Berk quiere hablar con ella a solas!

“Que seas amiga de Berk no me gusta, así que te estaré vigilando”, le dice Ayla directamente a la joven. Le advierte que, si le da otro motivo, no va a dudar a la hora de castigarla. Eso pondría en peligro su beca… ¡Y no podría seguir en el colegio!

“Si insistes en seguir teniendo relación con mi hijo, tienes que saber a lo que te enfrentas, recalca Ayla. ¿Hará caso Aybike a las amenazas de la madre de su novio? ¿Hablará Berk con su madre para que deje en paz a la joven Eren?