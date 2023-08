Akif vuelve a mentir a Suzan y le oculta que pasó la noche con Nebahat: "Soy un hombre honrado"

Akif le ha vuelto a ser infiel. El empresario estaba enfadado con Suzan tras descubrir que su ella no le había contado que Ahmet es el padre biológico de su hijo.

Por eso, cuando su ex le llamó preocupada al no tener noticias de Doruk, no dudó en plantarse en su casa para esperar allí a su hijo juntos. Mientras esperaban, todo se les fue de las manos…¡empezaron a beber y acabaron pasando la noche juntos!

Lo peor de todo es que Doruk fue el que los pilló al día siguiente …¡en la cama!, una situación de la que no están precisamente orgullosos. La expareja, avergonzada, le explicó a su hijo que había sido un desliz y deberían contárselo a Suzan, pero Akif no piensa lo mismo.

Tras casi morir quemado, después de que Gönül hiciese arder la furgoneta de Sengül, Akif hace las paces con Suzan. Su mujer le pregunta si ha hecho algo malo ya que cree que cuando la gente hace cosas malas, el karma se lo devuelve como en este caso el susto de la furgoneta.

Akif decide ocultarle la verdad y le responde que él es un hombre honrado y que nunca haría nada malo. Tras hablar con ella, se queda pensativo y se dice así mismo que le estará bien empleado todo lo malo que le pase. “Acabaré ardiendo en el infierno”.