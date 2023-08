Gönül, sin control... ¡quema la furgoneta de Şengül sin saber que Akif está dentro!

Es más que evidente que la guerra entre Gönül y Şengül no ha hecho más que empezar. Ahora, la mujer de Orhan ha llegado al límite desde que la ex de Orhan decidió abrir un puesto de albóndigas. Su puesto ambulante ‘Mamá Şengül’ es todo un éxito y las colas por probar las ricas albóndigas con cada vez más largas, algo que Gönül no puede soportar ya que… ¡le está haciendo la competencia y cada vez va menos gente a su restaurante! Además, ha descubierto que Şengül pagó su furgoneta con el dinero de Orhan y le llevan los mil demonios.

Gönül pierde el control y se planta en mitad de la noche ante la furgoneta de la madre de Aybike con la intención de…¡quemarla!

Le echa gasolina y prende una cerilla mientras se va de allí para que nadie la vea. ¡En es momento, descubrimos que Akif estaba dentro de la furgoneta! El padre de Doruk grita, desesperado, y pide ayuda al darse cuenta de que está rodeado por las llamas. ¿Conseguirá que alguien le oiga y salir de allí con vida?