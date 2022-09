Akif amenaza a Melisa con echar a Kadir del trabajo y a sus hermanos del colegio si no rompe su relación con él

Melisa quiere a toda costa que su relación con Kadir continúe adelante, aunque cada vez se está encontrando con más problemas para conseguirlo. Nebahat los ha pillado de la mano por la calle y ahora sabe que están enamorados.

Aunque la mujer ha advertido a su hija antes de ir a su padre, no lo han podido ocultar por mucho tiempo. Nebahat sabe que Melisa se ha estado viendo con Kadir a escondidas, a pesar de que ella le pidió que no lo hiciese.

En un momento de discusión, Akif lo ha escuchado todo y ha descubierto también el secreto de Melisa. Ella no lo ha negado cuando su padre le ha pedido explicaciones, y ha asegurado que va a seguir con él digan lo que digan ellos.

Sin embargo, Akif tiene un as bajo la manga. No va a dejar que su hija salga con un Eren, y la ha hecho elegir.

Melisa no se ha quedado callada. ¿Por qué tiene que hacer lo que diga su padre? Pero Akif sabe que lo único que intenta es manipularlo, y no lo va a conseguir.

El marido de Nebahat le ha dicho a Melisa que corte la relación de inmediato, se olvidará de él y evitarán hablar de ese tema nunca más. Si no lo hace… ¡Va a despedir a Kadir y a echar a los Eren del colegio!

Melisa no entiende a su padre… ¿Cómo puede hacer eso si acaba de defender a Ömer para que no lo expulsen por culpa de Harika? Akif ha asegurado que son cosas distintas, él no quiere que entren en sus vidas.

“Vuestra historia ha terminado. Si no lo haces, yo cumpliré a rajatabla lo que te he dicho”, ha sentenciado. ¿Qué decidirá Melisa?